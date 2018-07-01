Сын певицы Таисии Повалий Денис пошутил на счет пристрастия народной артистки Украины к алкоголю. не многие оценили его шутку, большинство разглядели в этом унижение.
Сын певицы Таисии Повалий Денис пошутил на счет пристрастия народной артистки Украины к алкоголю. не многие оценили его шутку, большинство разглядели в этом унижение.
Известная советская и украинская певица Таисия Повалий поделилась на своей странице в Instagram фотографией из самолета. На снимке она сидит с бокалом в руках.
В своем сообщении под фото артистка обратилась к своему сыну Денису. "Сыночка, мы уже отмечаем!😘❤️🍾🎈🎂🍧(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила она. "Опять напьешься и будешь лезть обниматься😜?", – поинтересовался молодой человек.
Не все пользователи Сети разглядели в этом семейную шутку. Кто-то счел, что публично раскрывать пристрастие певицы к алкоголю, пусть даже не всерьез, недопустимо.
"Не красиво так писать маме....феее(((😯", "такое маме не пишут(((", "ну ты и хам)))", "опустил маму ниже плинтуса. Милый сынок😏", "феее..гадость пишешь....", "какие интересные факты мы узнаем о Золотом Голосе Украины 😂", – не стали скрывать своего негодования пользователи Сети.
Впрочем, сама Таисия Повалий этого "невероятного унижения", которое разглядели комментаторы, не заметила. Наоборот, поддержала шутку сына. "Конечно, сыночка!!! Когда же еще мне можно тебя пообнимать)))😂". – ответила она на вопрос сына о будущих объятиях.
Заочный разговор в комментариях под снимком состоялся еще 28 июня, когда Денис Повалий праздновал свое 35-летие. По всей видимости, именно это событие уже в самолете начала отмечать артистка. Однако обсуждение возможного алкоголизма певицы, выложившей один кадр с бокалом в руках, не утихает уже несколько дней.