Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК должна повысить производство на 2 миллиона баррелей в день. Выступая в эфире телеканала Fox News в воскресенье, американский лидер заявил, что нефтяной рынок подвергается манипуляциям, и виновата в этом ОПЕК. Они должны это прекратить, — призвал Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК должна повысить производство на 2 миллиона баррелей в день. Выступая в эфире телеканала Fox News в воскресенье, американский лидер заявил, что нефтяной рынок подвергается манипуляциям, и виновата в этом ОПЕК. "Они должны это прекратить", — призвал Трамп.С похожим заявлением президент США выступил в субботу, 30 июня. По словам Трампа, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещал ему повысить производство нефти на 2 миллиона баррелей в день. Однако чуть позднее Белый дом скорректировал это заявление, сообщив, что резервы королевства могут быть использованы для дополнительной добычи нефти.Трамп призывал ОПЕК резко повысить производство нефти даже после того, как 23 июня страны организации договорились вернуться к соглашению о лимитах добычи от 2016 года. Это означает, что производство нефти увеличится примерно на 1 миллион баррелей в день.