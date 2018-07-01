Трехлетняя девочка выпала из салона легкового автомобиля в Челябинской области. К счастью, другие участники движения своевременно среагировали на происходящее и сумели избежать наезда на ребенка, не получившего, по данным СМИ, серьезных повреждений.

Инцидент с участием маленького пассажира произошел на пересечении улиц Ленина и Завенягина в Магнитогорске в минувшую среду, 27 июня.Трёхлетняя девочка, находившаяся на заднем сидении автомобиля Renault Logan, выпала на проезжую часть в тот момент, когда легковушка совершала поворот.К счастью, другие участники движения своевременно отреагировали на произошедшее и сумели избежать наезда на ребенка.Как утверждают местные СМИ, девочка отделалась испугом и небольшими ушибами.