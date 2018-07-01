Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассказал, что помогло его команде обыграть португальцев в 1/8 финала. Кроме того, он признался, что уругвайские футболисты никого не боятся на нынешнем чемпионате мира, хотя уважительно относятся к любому сопернику.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассказал, что помогло его команде обыграть португальцев в 1/8 финала. Кроме того, он признался, что уругвайские футболисты никого не боятся на нынешнем чемпионате мира, хотя уважительно относятся к любому сопернику."Сегодня огромную роль сыграла самоотдача, с которой сыграл каждый. Нам не часто удавалось заходить на их половину поля. Нужен был фокус, но и на интуитивном уровне в таком случае играть тоже очень важно. В одном из моментов мы потеряли контроль и это привело к голу. Мы не боимся ни одного соперника, всех уважаем", — цитирует Табареса РИА Новости.Также уругвайский специалист выразил беспокойство в связи с травмой Кавани. "Он почувствовал боль, пока еще не говорили с медиками, матч только что закончился. Времени на восстановление немного, после дня отдыха будем уже смотреть. Конечно, обеспокоены, но пока неясно, насколько серьезное у него повреждение", — добавил главный тренер сборной Уругвая.Напомним, что во встрече с португальцами Кавани получил травму и был вынужден покинуть поле.