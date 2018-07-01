На юге столицы в Юридическом колледже состоялся выпуск будущих сотрудников и молодых специалистов московской полиции численностью 91 человек...

На юге столицы в Юридическом колледже состоялся выпуск будущих сотрудников и молодых специалистов московской полиции численностью 91 человек. Торжественное мероприятие прошло на плацу перед учебным заведением.Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан поздравил выпускников: «Главное управление по г. Москве ждет вас, нуждается в вас. Перед вами открываются все возможности. И вы должны помнить о том, что только совершенствуясь, вы станете настоящими профессионалами своего дела. Вы нужны, чтобы обеспечить безопасность москвичей и гостей столицы, а также общественный порядок. Поэтому разрешите мне еще раз поздравить вас с этим знаменательным днем».Ко всем присутствующим обратился помощник руководителя по работе с личным составом УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Михаил Клюев: «В вашей жизни наступил ответственный момент. Скоро вы все войдете в наши ряды. В Управление Южного округа в основном приходят молодые специалисты из вашего учебного заведения. Знания, которые дают ваши наставники и учителя, на очень высоком уровне. Добро пожаловать к нам!»В этот значимый день поддержать выпускников колледжа пришли близкие люди – члены семей, родственники и друзья. Курсанты и их родители выразили благодарность директору колледжа Георгию Самойлову, заместителю директора по учебной и воспитательной работе Лилиане Воронцовой, всем преподавателям и наставникам за высокий профессионализм, заботу и внимание.Среди выпускников дипломы с отличием получили 5 человек. Особую признательность в виде благодарственного письма за блестящее воспитание руководство колледжа выразило родителям 16 курсантов. После вручения дипломов торжественное мероприятие по традиции завершилось почетным маршем со знаменем и фотографированием.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве