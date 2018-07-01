Полиция ограничила движение на участке Большой Академической улицы напротив магазина Дикси, в котором мужчина удерживает работника магазина.

В московском магазине "Дикси" на Большой Академической улице мужчина удерживает в заложниках продавца, полиция ограничили движение по улице: и пешеходам, и автомобилистам.Проезд разрешен только спец- и общественному транспорту, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что место ЧП оцеплено, там работают сотрудники полиции, Росгвардии и Следкома. Кроме того, к магазину подъехала скорая.