В Средиземном море спасательное судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms подобрало 59 мигрантов, пытавшихся на резиновой лодке достичь европейского побережья.

В Средиземном море спасательное судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms подобрало 59 мигрантов, пытавшихся на резиновой лодке достичь европейского побережья.Власти Испании разрешили лодке зайти в порт Барселоны после того, как власти Мальты и Италии отказали мигрантам в заходе в свои гавани.Путь до Барселоны может занять около четырех дней, передает агентство "Интерфакс".29 июня саммит Европейского союза принял решение по вопросу о мигрантах, отметив важность ограничениях притока в страны Европы. Председатель Европейского совета Дональд Туск весьма сдержанно оценил договоренности по миграции.На пресс-конференции по завершении Европейского совета Туск сказал, что в вопросе решения проблемы миграции еще слишком рано говорить об успехе. "Нам удалось достичь согласия в Европейском совете. Но на самом деле это самая простая часть задачи по сравнению с тем, что нас ждет на местах, когда мы начнем ее реализовывать", — подчеркнул Туск.