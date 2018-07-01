Российский голкипер Бостон Брюинз Антон Худобин в нынешнее межсезонье сменил клубную прописку. Сообщается, что россиянин в ближайшее время официально станет игроком Даллас Старз. Ранее Худобин не смог прийти к соглашению с Бостоном.

Российский голкипер "Бостон Брюинз" Антон Худобин в нынешнее межсезонье сменил клубную прописку. Сообщается, что россиянин в ближайшее время официально станет игроком "Даллас Старз". Ранее Худобин не смог прийти к соглашению с "Бостоном".Худобин не смог прийти к соглашению с "Бостоном" о подписании нового договора на улучшенных финансовых условиях. По прежнему контракту российский вратарь зарабатывал 2,5 миллиона долларов.В сезоне 2017/18 Худобин провел за "Брюинз" 32 поединка, пропуская в среднем 2,56 шайбы за игру. При этом он имеет 91,3 процента отраженных бросков по своим воротам.