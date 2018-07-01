Трехсторонняя группа в Минске договорилась о так называемом хлебном перемирии в Донбассе. То есть стороны обязаны полностью прекратить боевые действия на время полевых работ. Замолчат ли пушки, и что сейчас происходит в прифронтовой зоне?

Трехсторонняя группа в Минске договорилась о так называемом "хлебном перемирии" в Донбассе. То есть стороны обязаны полностью прекратить боевые действия на время полевых работ. Замолчат ли пушки, и что сейчас происходит в прифронтовой зоне?На полях Донбасса жарко. Во всех смыслах. Стартовала уборочная. Днем даже в тени почти плюс 40 по Цельсию и риск попасть под обстрел. Сейчас убирают горох, на очереди – озимая пшеница: колос уже налился и ждет своего часа.В Донецкой и Луганской народных республиках предстоит убрать сотни тысяч гектаров посевов – урожай обещает быть неплохим. Вот это поле пшеницы, например, должно дать от 40 до 50 центнеров с гектара, но здесь сейчас думают даже не о центнерах, а о том, чтобы уборочная кампания прошла без эксцессов – до линии разграничения здесь совсем недалеко, а еще ни одно хлебное перемирие не было тихим.В прошлом году это хозяйство, воюющее разве что только с сорняками, потеряло на прифронтовых полях два трактора, люди уцелели лишь чудом. Сейчас в ремонтных цехах технику готовят к работе. Вернется ли она с урожаем или будет подбита украинской артиллерией, никто не знает."У нас нет вариантов, надо хлеб убирать, надо людей кормить, поэтому мы работаем везде. Будем надеяться на тишину, но я думаю, вряд ли", – говорит начальник производственного участка сельхозпредприятия Николай Ковалев.Часть полей находится буквально в километре от окопов Вооруженных сил Украины. Механизаторы вынуждены следить не только за ходом сбора урожая – сюрпризы могут быть любыми."Нам надо еще вперед туда смотреть, чтобы что-нибудь не поймать, не напороться", – рассказывает механизатор Леонид Николаев.Объявленное в Минске так называемое "хлебное перемирие" означает полное прекращение огня с обеих сторон, и в общем, само его провозглашение – нонсенс, ведь еще с 2014 года самими Минскими соглашениями эта мера уже прописана, но к сожалению, не проходит ни дня, чтобы на Донбасс не падали снаряды."Мы на самом деле как матрешки – перемирие в перемирии и перемирием сверху накрыты. На самом деле никакого перемирия нет, это очередная болтовня Украины, она врет постоянно, очередное перемирие – это очередная ложь", — подчеркивает глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.Сельчане надеются только на то, что интенсивность обстрелов в течение месяца снизится, и хотя бы световой день, пока в полях работают комбайны и люди, будет тихим. Тогда хлеб удастся собрать вовремя.