Пьяный рецидивист держал в заложниках работницу супермаркета три часа.

Пьяный рецидивист держал в заложниках работницу супермаркета три часа.Сейчас мужчина задержан, ведется его допрос, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России.Ранее сообщалось, что в супермаркете "Дикси" на Большой Академической улице удерживается в заложниках сотрудница магазина, преступник вооружен ножом. Как уточняют в пресс-службе Следственного комитета, спецоперация заняла три часа. Личность преступника установлена, он уже был судим за имущественные преступления.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника). Пострадавшая госпитализирована, идет допрос задержанного, опрашиваются свидетели ЧП.