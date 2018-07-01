Министр внутренних ФРГ Хорст Зеехофер не оценил усилий лидеров Евросоюза по решению проблемы незаконных мигрантов.

Министр внутренних ФРГ Хорст Зеехофер не оценил усилий лидеров Евросоюза по решению проблемы незаконных мигрантов. На заседании правления Христианско-социального союза Зеехофер назвал решения саммита недостаточными. По мнению министра, более тщательный контроль на границе намного более эффективен, нежели расплывчатые решения глав ЕС, пишет ТАСС.Предложение канцлера Ангелы Меркель о "сборочных центрах" для беженцев в Германии также не понравилось Зеехоферу.В свою очередь, Меркель в интервью телеканалу ZDF оценила итоги саммита как хорошие, и она ими довольна. Говоря о конфликте внутри правящей коалиции в Германии, канцлер заявила, что цели у Христианско-демократического союза и ХСС общие, а спор идет "только о пути". "Мы задаемся вопросом, что можно сделать, чтобы положить конец действиям нелегальных перевозчиков", — отметила канцлер.Меркель не ответила вопрос, закончен ли кризис в отношениях с Зеехофером и отправит ли она его в отставку. Накануне Меркель два часа беседовала с Зеехофером тет-а-тет.Время, выделенное ХСС Ангеле Меркель для решения проблемы беженцев, истекло в воскресенье.