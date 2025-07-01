ББР Банк запустил онлайн-чат для оперативной поддержки бизнес-клиентов. Теперь квалифицированную помощь специалистов Банка можно получить непосредственно в системе дистанционного банковского обслуживания.

С помощью чата клиенты могут задать вопросы о текущих расчетных счетах, функционале ДБО, получить техническую поддержку, а также консультации по другим продуктам и сервисам. Специалисты ББР Банка готовы оперативно отвечать на вопросы, предоставляя необходимую поддержку, когда она необходима.«В современном мире онлайн-чаты являются стандартом клиентского сервиса, ожидаемым и привычным каналом коммуникации. Благодаря этому инструменту мы стремимся обеспечить нашим бизнес-клиентам привычный и комфортный способ взаимодействия с Банком. Кроме того, это позволит им оперативно и без лишних усилий решать возникающие вопросы, получая всю необходимую информацию», — уверен Сергей Никитенков, Руководитель направления развития продуктов Департамента корпоративного бизнеса ББР Банка.С более подробной информацией о продуктах и услугах для бизнеса можно ознакомиться на официальном сайте ББР Банка (АО).