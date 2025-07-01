С 1 июля владимирцам придется платить больше за коммунальные услуги. В среднем тариф для жителей области увеличился на 13% относительно предыдущих показателей – об этом сообщает

С 1 июля владимирцам придется платить больше за коммунальные услуги. В среднем тариф для жителей области увеличился на 13% относительно предыдущих показателей – об этом сообщает правительство 33 региона. Как поясняют специалисты в сфере экономики и финансов, в этом году индексация оказалась самой высокой как минимум за последние пять лет. В Белом доме делятся цифрами