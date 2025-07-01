С 1 июля владимирцам придется платить больше за коммунальные услуги. В среднем тариф для жителей области увеличился на 13% относительно предыдущих показателей – об этом сообщает
<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2025-c-1-iyulya-vladimircy-stanut-platit-za-uslugi-zhkx-v-srednem-na-13-bolshe.html" target="_blank">C 1 июля владимирцы станут платить за услуги ЖКХ в среднем на 13% больше</a> - С 1 июля владимирцам придется платить больше за коммунальные услуги. В среднем тариф для жителей области увеличился на 13% относительно предыдущих показателей – об этом сообщает
[url=https://33live.ru/novosti/01-07-2025-c-1-iyulya-vladimircy-stanut-platit-za-uslugi-zhkx-v-srednem-na-13-bolshe.html]C 1 июля владимирцы станут платить за услуги ЖКХ в среднем на 13% больше[/url] - С 1 июля владимирцам придется платить больше за коммунальные услуги. В среднем тариф для жителей области увеличился на 13% относительно предыдущих показателей – об этом сообщает