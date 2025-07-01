В течение первых шести месяцев 2025 года компания «Реалитек» реализовала более 192 тысяч квадратных метров земли в пяти индустриальных парках в Московской области.

В течение первых шести месяцев 2025 года компания «Реалитек» реализовала более 192 тысяч квадратных метров земли в пяти индустриальных парках в Московской области. Этот показатель на 18% выше относительно аналогичных значений 2024 года, когда было реализовано 162 тысячи квадратных метров в 4 проектах. Компания стала одним из лидеров по объему реализации индустриальных проектов в восточном Подмосковье, закрепив свою позицию с долей рынка в 19%.Значимыми достижениями “Реалитека” за отчетный период стали: запуск проектов в новых локациях и расширение бизнес-направлений, включающих создание многофункциональных промышленно-логистических комплексов и введение инновационного формата real industrial. Уже в четвертом квартале 2025 года ожидается ввод в эксплуатацию первого проекта именно в новом формате.“Мы завершили первое полугодие 2025 года с достойными результатами, продемонстрировав уверенный рост ключевых показателей деятельности. В первом полугодии более 60 компаний вошли в число резидентов индустриальных и промышленно-логистических проектов “Реалитека”. До конца года мы планируем старт еще двух больших проектов индустриальных парков, что позволит в будущем совместно с резидентами создать и запустить свыше 50 новых производств в Московской области в наших промышленно-логистических парках”, - отметил Виталий Коляда, генеральный директор компании “Реалитек”.