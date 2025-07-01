В страховой компании «Согласие» раскрыли статистику краж внешних элементов авто с начала года

В условиях постоянного роста цен на автомобили, владельцы должны особенно внимательно относиться к безопасности своих транспортных средств, так как воровство, в том числе и внешних деталей, не теряет свою актуальность, а в некоторых регионах России даже переживает очередной ренессанс. Об этом свидетельствуют данные, зафиксированные страховой компанией «Согласие» с января по июнь 2025 года.Проанализировав обращения страхователей, связанные с кражами элементов авто, в «Согласии» выяснили, что с начала года более 36 % владельцев находили свое ТС без зеркал. Следом по популярности у автоворишек были колеса как запасные, так и основные, а также фары (по 9% всех краж на каждый элемент). Наиболее часто кражи деталей фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. При этом в основном грабителей интересовали марки BMW (14 %), LADA, Mercedes и TOYOTA (по 9 % на каждую марку). Максимальный ущерб, который разово смогли нанести воришки одному владельцу с начала года, составил 327 тыс. рублей — выплата «Согласия» пошла на покупку нескольких внешних деталей для Lexus RX300 и последующий ремонт.Злоумышленники часто охотятся за внешними элементами, которые несложно снять с припаркованного автомобиля. Пропажу аккумулятора, фары или решетки радиатора водитель может обнаружить сразу, но в прицел воришек часто попадают и менее заметные элементы вроде антенн, дворников, парковочных камер, форсунок омывателей, накладок на ручки и глушители, эмблем ТС и технических заглушек. Несмотря на то, что риск кражи даже незначительных элементов покрывается полисом каско, не всегда страхователи обращаются в компанию в подобных случаях, и впоследствии приобретают элементы самостоятельно.По данным сервиса аналитики Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур) за первое полугодие 2025 года на маркетплейсах в 2,5 раза вырос спрос на эмблемы, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. В общей сложности на перечисленные запчасти с начала года россияне потратили на Ozon и Wildberries более 148 млн рублей. При этом самыми затратными для автолюбителей стали боковые зеркала, в среднем их покупали за 6,8 тыс. руб., и диски, средний чек только на одну штампованную единицу составил 4,8 тыс. руб. Остальные детали чаще всего обходилась покупателям в 1,1 тыс. руб. и меньше.Эксперты «Согласия» также отметили смещение интересов грабителей – с января по июнь минувшего года 16% всех краж приходилось на колеса, 11% — на зеркала, а в 8% случаев хозяева лишались только колпаков колес. В 2024 году кражи в Московском регионе происходили в два раза чаще, чем сейчас, а вместо Екатеринбурга, который периодически покидает антирейтинг топ-3 городов, наиболее часто с воровством деталей встречались владельцы авто из Республики Башкортостан. При этом второй по «популярности» маркой у воришек была KIA. Если ранее грабителей интересовали марки стоимостью в среднем 3,5 млн рублей, то в 2025 году смещение произошло в более дорогой сегмент — 5,2 млн рублей. Неизменным остался предпочитаемый возраст автомобиля – в основном кражи происходят с моделями не старше 2019 года выпуска.