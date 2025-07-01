Компания LG Electronics (LG) подписала соглашение о приобретении 100-процентной доли в OSO

Компания LG Electronics (LG) подписала соглашение о приобретении 100-процентной доли в OSO, одном из ведущих европейских поставщиков решений для водяного отопления. Это стратегическое приобретение еще больше укрепит комплексный портфель услуг LG в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК) – основной движущей силы роста ее бизнеса в сфере B2B – и ускорит достижение компанией цели стать ведущим игроком в индустрии ОВиК.Основанная в 1932 году, компания OSO предлагает полный спектр решений для нагрева воды, включая электрические водонагреватели, системы аккумулирования тепла из нержавеющей стали для тепловых насосов и котлов, а также другие передовые технологии. Компания OSO – признанный лидер и прочно закрепила свое присутствие на европейском рынке систем отопления и горячего водоснабжения стоимостью 15 миллиардов долларов.Стимулирование роста за счет интегрированных решений для кондиционирования и нагрева водыВ Европе наблюдается стремительный рост спроса на системы с тепловыми насосами типа «воздух-вода» (AWHP) – это технологии, которые обеспечивают отопление, охлаждение и горячее водоснабжение за счет извлечения тепла из окружающего воздуха. Этот рост обусловлен политикой региона в области изменения климата и проблемами энергетической безопасности.По данным BRG Building Solutions, ожидается, что к 2030 году европейский рынок тепловых насосов удвоится, а годовой объем продаж увеличится примерно с 1,2 млн единиц в 2024 году до 2,4 млн к началу следующего десятилетия.Благодаря объединению продуктов OSO с передовыми технологиями тепловых насосов LG, это приобретение сразу же дает синергетический эффект. Эта интеграция еще больше расширит возможности LG по предоставлению комплексных решений для систем кондиционирования воздуха, повысит ее конкурентоспособность в Европе и поддержит более широкую стратегию глобальной экспансии. LG планирует предложить интегрированные системы кондиционирования и водяного отопления, которые обеспечивают оптимизированные решения, адаптированные под разнообразные потребности клиентов. Кроме того, LG объединит свой опыт в области исследований и тепловых насосов с глубокими знаниями OSO о продуктах, чтобы расширить и усовершенствовать свой портфель решений для систем ОВиК.Решения OSO для горячего водоснабжения из нержавеющей стали лидируют на европейском рынкеСистемы горячего водоснабжения, предназначенные для тепловых насосов, обычно изготавливаются либо из эмали, либо из нержавеющей стали. Хотя исторически предпочтение отдавалось эмали, в настоящее время лидирует нержавеющая сталь из-за ее высокой гигиеничности и стойкости к коррозии.Системы горячего водоснабжения OSO из нержавеющей стали отличаются высокой энергоэффективностью и минимальными теплопотерями – ключевыми преимуществами, которые помогли компании занять лидирующие позиции в Европе. Располагая производственными мощностями в Норвегии и Швеции, OSO обеспечивает своевременные и стабильные поставки высококачественной продукции по всему региону. Раннее внедрение компанией автоматизированных производственных процессов также обеспечило образцовое качество продукции и конкурентоспособность по стоимости.Компания LG стремится развивать эти возможности, внедряя производственные инновации совместно с OSO, повышая автоматизацию и производительность за счет более чем 60-летнего производственного опыта. Ожидается, что интеграция сетей и инфраструктуры обеих компаний обеспечит мощный синергетический эффект.После приобретения OSO продолжит независимую деятельность, сохранит существующие партнерские отношения с производителями оборудования и будет использовать новые возможности для роста, используя при этом преимущества глобального масштаба и ресурсы LG.Ускорение роста LG с помощью «Стратегии 3B»: строить, заимствовать, приобретать (англ. Build, Borrow, Buy)В конце 2024 года компания LG учредила компанию Eco Solutions (Экологичные решения) для ускорения роста своего бизнеса в области систем ОВиК. Стремясь опередить развитие отрасли чистых технологий, компания ES предлагает широкий ассортимент систем ОВиК, от бытовых и коммерческих кондиционеров до крупномасштабных чиллеров.Компания LG также является пионером в области цифровой трансформации систем ОВиК, применяя технологии на базе искусственного интеллекта в решениях нового поколения для центров обработки данных, ядерных объектов и крупных заводов.Для обеспечения этого роста подразделение LG по производству систем ОВиК активно внедряет «Стратегию 3B»: «строит» внутренние возможности, «заимствует» внешний опыт и «приобретает» стратегические активы. Сделка с OSO является примером такого подхода и подчеркивает приверженность LG расширению своего присутствия в сфере B2B посредством слияний, поглощений и партнерских отношений.«Глубокие знания LG в области водонагревателей с тепловыми насосами в сочетании с лидерством OSO в области резервуаров из нержавеющей стали обеспечат нашим клиентам устойчивые и высококачественные решения», - сказал Сигурд Браатен, владелец OSO Group AS.«Проверенные решения OSO для водяного отопления являются стратегическим стимулом для развития систем ОВиК LG», - добавил Джеймс Ли, президент компании LG ES. «Вместе мы разработаем высокоэффективные интегрированные решения, которые укрепят наше лидерство на рынке и поддержат глобальную электрификацию для более устойчивого будущего».