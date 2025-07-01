Возмещение выплачено в рамках договора страхования маломерных судов

Группа из троих человек совершала подъем вверх по течению реки Урик на аэролодке «Спутник 550», застрахованной в страховой компании «Согласие».При прохождении порога заглох двигатель аэролодки, владелец потерял управление, и судно снесло вниз по течению, где оно уперлось в камень и перевернулось.Присутствующие на борту люди не пострадали и до утра прождали спасателей на берегу. Произошедшее признано страховым случаем. В связи с признанием аэролодки конструктивно погибшей страхователю была выплачена полная страховая сумма по договору страхования маломерных судов – более 1,9 млн рублей.