В Норвегии завершился 20‑й юбилейный Форум по управлению интернетом (IGF 2025) — крупнейшая площадка для многостороннего диалога в сфере цифровой государственной политики.

В Норвегии завершился 20‑й юбилейный Форум по управлению интернетом (IGF 2025) — крупнейшая площадка для многостороннего диалога в сфере цифровой государственной политики.IGF 2025 собрал более 9000 участников из 170 стран: представителей правительств, международных организаций, бизнеса, а также гражданского и технического сообществ.Главная тема форума — «Building Digital Governance Together» («Строим цифровое управление вместе») — подчеркнула важность объединения усилий всех заинтересованных сторон для создания цифрового пространства, основанного на уважении достоинства, равенстве возможностей и защите прав человека.За 5 дней на IGF 2025 прошло более 260 сессий, посвященных вопросам развития искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, кибербезопасности, защиты данных, доступа к интернету и роли технологий в укреплении мира, инклюзивности и устойчивом развитии.В работе форума приняла активное участие российская делегация, объединившая экспертов Координационного центра доменов .RU/.РФ, Центра глобальной ИТ-кооперации, СПбГУТ и НИУ ВШЭ.Заместитель директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Ирина Данелия выступила на сессии «Содействие ответственным практикам в инфраструктуре интернета». Участники обсудили необходимость укрепления доверия и устойчивости цифровой среды на всех уровнях. Отдельное внимание было уделено критически важным элементам интернет-инфраструктуры: системе доменных имен (DNS), каналам передачи данных и точкам обмена интернет-трафиком, которые становятся все более уязвимыми как к техническим сбоям, так и к политическому воздействию.Ирина Данелия подчеркнула, что для эффективного противодействия противоправной деятельности в доменном пространстве необходима профессиональная экспертиза. «Регистратуры и регистраторы не всегда обладают достаточными ресурсами и компетенциями для надежного установления фактов незаконного использования доменов. Именно поэтому мы развиваем сотрудничество с профильными организациями, обладающими соответствующими знаниями и инструментами», – добавила она.Эксперты Центра глобальной ИТ-кооперации приняли участие в сессиях, посвященных цифровым трансформациям в агропромышленном секторе и Арктическом регионе, а также динамическим коалициям в управлении интернетом.Старший менеджер проекта поддержки ИТ-экспорта Центра глобальной ИТ-кооперации Алина Устинова рассказала о потенциале использования ИИ в трансформации глобальных продовольственных систем на примере инициатив Россельхозбанка, открывающих новые рынки для российских стартапов и позволяющих запускать пилоты в сфере агротеха.Менеджер Центра глобальной ИТ-кооперации Алим Хапов представил комплексный российский подход к развитию цифровой инфраструктуры, энергетики и международного сотрудничества в Арктике. В числе ключевых инициатив — развертывание более 100 ИТ-стойбищ в труднодоступных районах Севера, которые обеспечивают доступ к интернету и цифровым сервисам для кочевых и малочисленных народов.Заместитель директора Центра глобальной ИТ-кооперации Василий Зудин подчеркнул значимость коалиционного подхода в глобальной цифровой повестке и пригласил коллег к сотрудничеству на российских площадках многостороннего взаимодействия.Кроме того, на площадке форума работала «IGF Village», где руководитель группы по связям с общественностью Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Алейников проводил интерактивную викторину «Изучи интернет – управляй им!». Участники смогли проверить свои знания интернета, цифровых технологий и кибербезопасности.Также на IGF 2025 состоялась презентация восьмого издания книги «Управление интернетом» директора фонда DiploFoundation и главы Geneva Internet Platform Йована Курбалийи. По словам автора, к выпуску нового издания его подтолкнула растущая сложность и неопределенность в сфере цифровой политики на фоне бурного развития ИИ и обсуждения концепций управления интернетом в течение последних двух лет.Книга «Управление интернетом» впервые была издана на русском языке Координационным центром доменов .RU/.РФ в 2010 году. Ее выпуск был приурочен к проведению Первого российского форума по управлению интернетом (RIGF 2010). Координационный центр также планирует выпустить перевод нового издания на русский язык.«20-й Форум по управлению интернетом еще раз подтвердил: обеспечение открытого, безопасного и инклюзивного интернета — наша общая ответственность. Даже спустя 20 лет с момента проведения первого IGF важно сохранять стремление к диалогу и международному сотрудничеству, совместно отвечая на глобальные вызовы, – отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. – Мы ожидаем продление Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре этого года мандата IGF. Уверен, что укрепление международного диалога с опорой на национальные приоритеты, уважение к культурному и технологическому многообразию станет важным шагом к формированию безопасного цифрового пространства».Подробный обзор итогов форума опубликован на сайте Координационного центра: https://cctld.ru/upload/iblock/121/0ux2yjr1k1s2k9g2nklbt9uqjd0c2n6y/IGF%202025.pdfО Форуме по управлению интернетом (IGF)Форум по управлению интернетом – глобальная, открытая и инклюзивная платформа, организованная Организацией Объединенных Наций для многостороннего диалога по цифровой государственной политике.IGF ежегодно объединяет тысячи заинтересованных сторон со всего мира для обсуждения самых актуальных тенденций и проблем цифрового управления. Встречи IGF способствуют обмену информацией и распространению передовой политики и практики, связанных с ключевыми элементами цифрового управления, для содействия устойчивости, надежности, безопасности, стабильности и развитию интернета. Сайт форума: https://intgovforum.orgО Координационном центре доменов .RU/.РФКоординационный центр доменов.RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.Миссия Координационного центра – обеспечивать развитие интернета в России в интересах национального и мирового интернет-сообществ. Сайты центра: https://cctld.ru и https://кц.рф