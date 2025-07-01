Websoft совместно с ПАО «ТМК» с 30 по 31 июля в образовательном кампусе ТМК2U (Сколково) организует конференцию «Автоматизация HR: технологии, тренды, эффективность».

Это не просто встреча профессионалов — это два дня, наполненные знаниями, кейсами и опытом тех, кто уже прошел путь цифровой трансформации и готов делиться результатами.Конференция соберет топовых экспертов в HR и IT из крупнейших компаний страны, готовых поделиться реальными кейсами. Особый акцент сделан на практике: живые мастер-классы, фасилитационные сессии и честные разборы ошибок при внедрении новых решений. Главные темы — применение нейросетей, оценка ROI от автоматизации и трансформация роли HR в цифровую эпоху.30 июля CEO Websoft Алексей Корольков и директор по стратегии Websoft Артур Захарян выступят на пленарном заседании «Глобальные тренды и кейсы успешного внедрения HR-автоматизации»: вместе с коллегами обсудят, как искусственный интеллект трансформирует процессы подбора и управления, как компании переходят от теории к реальной цифровой трансформации и каким будет HR через 5 лет.Для Websoft участие в конференции — не просто партнерство. Это важная часть миссии компании: создавать устойчивое цифровое будущее для HR, объединяя экспертизу, технологии и людей. Автоматизация — это не про замену людей, а про освобождение их времени и энергии для заботы о людях.«Для Websoft важно быть частью сообщества, которое осознанно меняет HR. Мы не просто автоматизируем процессы — мы задаем тренды HR-цифровизации и помогаем формировать вектор развития отрасли. Эта конференция — отличная площадка для живого диалога, обмена опытом и общего движения вперед. Мы рады быть её соорганизаторами и совместно коллегами из ТМК вносить вклад в развитие российского HR-сегмента», — говорит CEO Websoft Алексей Корольков.Сайт конференции: https://tmk2u.com/hr-digital/