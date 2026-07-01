В региональном Минкультуры подвели итоги конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям для реализации творческих проектов. Победители получат по 300 тысяч рублей из

В региональном Минкультуры подвели итоги конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям для реализации творческих проектов. Победители получат по 300 тысяч рублей из областного бюджета. На эти средства НКО проведут концерты в защиту животных, организуют семейный театральный фестиваль, продолжат воплощать в жизнь проект для детей «Игра в чтение. Пушкин». Также общественники смогут реализовать ряд других значимых