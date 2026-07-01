Губернатор вручил высокие региональные награды тем, кто прославляет регион в спорте и на театральной сцене.

Директор Спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике Павел Кузнецов удостоен медали «За заслуги перед Владимирской областью». Эту награду Павел Викторович получил за активную общественную деятельность, направленную на популяризацию и развитие своего вида спорта в регионе.Знак великого князя Андрея Боголюбского из рук главы региона принял артист Владимирского академического областного театра драмы Владимир Лаптев. Столь высокой чести Владимир Георгиевич удостоился за многолетнее плодотворное служение культуре и искусству. Сегодня в репертуарном багаже мастера — два десятка спектаклей, где он занят в ключевых и центральных ролях. Помимо актёрской игры, Лаптев успешно проявил себя и как режиссёр, осуществив семь собственных постановок.