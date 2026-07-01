Авария произошла днём 1 июля на 13-м километре трассы «Киржач — Александров», водитель госпитализирован.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулём Ford Transit проигнорировал красный сигнал светофора и выехал прямо на железнодорожные пути. В этот момент на переезде находился электропоезд, столкновения избежать не удалось. После удара автомобилиста доставили в больницу, характер травм уточняется. Сотрудники Госавтоинспекции уже начали проверку — выясняются все обстоятельства и точные причины случившегося.