Владимирская область впервые за многие годы увидела абсолютный результат на госэкзаменах.

Выпускница школы №4 из Мурома Виолетта Бочкарёва заработала максимальные 300 баллов за три предмета. Девушка безупречно сдала русский язык, профильную математику и физику.Сейчас рекордсменка определяется с вузом для дальнейшей учёбы, поделилась она в беседе с «Губернией33». Своё профессиональное будущее талантливая школьница намерена посвятить инженерным разработкам и научным исследованиям. Её достижение уже окрестили уникальным для всего региона.