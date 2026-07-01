Однажды они решили в шутку создать блог о путешествиях, а теперь у них — почти 400 тысяч подписчиков. Семейная пара из Рыбинска — в числе лауреатов конкурса «Дорогами Золотого кольца», финал

Однажды они решили в шутку создать блог о путешествиях, а теперь у них — почти 400 тысяч подписчиков. Семейная пара из Рыбинска — в числе лауреатов конкурса «Дорогами Золотого кольца», финал которого принял Владимир. Награды принимает Сергей Мохирев. Победили блогеры в нескольких номинациях — в том числе, награду получили за этот ролик о Костроме. В