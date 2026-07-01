Общая сумма поддержки из областного бюджета составит 1,5 миллиона рублей — по 300 тысяч на каждую организацию-победителя.

В региональном Министерстве культуры подвели итоги конкурса субсидий для некоммерческих организаций. Все проекты направлены на укрепление российской гражданской идентичности через духовно-нравственные и культурные ценности народов страны.Благотворительный фонд «Искусство в защиту природы» направит средства на серию из шести концертов IX Международного фестиваля «Рок в защиту животных». Выступления пройдут во Владимире, Муроме, Вязниках, Боголюбово и Петушинском округе.Организация «Новые смыслы» из Гороховца займётся проведением Большого семейного театрального фестиваля «На вес золота». Его участниками станут семьи с детьми от 5 до 17 лет из Владимирской и Нижегородской областей, включая многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также театральные династии.АНО «Объединение деятелей искусств округа Муром» организует форум «Муром — город Золотого Кольца России». На грантовые деньги приобретут оборудование, которое в дальнейшем смогут бесплатно использовать местные деятели культуры для проведения подобных мероприятий.Владимирская организация «Буквица» продолжит серию литературных игр проектом «Игра в чтение. Пушкин». Ранее уже вышли игры, посвящённые Есенину, Солоухину и Островскому. За три года инициатива завоевала признание библиотекарей и учителей литературы, а нового героя выбрали по рекомендациям самых активных участников.Спортивно-патриотический центр «Патриоты нашей Родины» подготовит выездную интерактивную программу «Казачья душа». Мероприятия военно-патриотической направленности охватят Петушинский округ и будут рассчитаны на детей младшего школьного возраста и подростков.