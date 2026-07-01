Первыми фотографиями монумента поделился в соцсетях блогер Алексей Алексеев.

Бюст летчика-штурмовика уже занял свое место, торжественная церемония открытия назначена на 4 июля.Александр Молев появился на свет в 1921 году в деревне Истомино, в обычной рабочей семье. В ряды Красной Армии он вступил в 1940-м, а уже в марте 1942-го возглавил эскадрилью штурмовиков. Его боевой путь пролегал через сражения в Псковской области и Белоруссии в 1943 году.Роковой вылет случился 8 июля 1944-го: при возвращении с боевого задания самолет Молева подбили вражеские зенитчики. Высшее звание — Герой Советского Союза — отважному летчику присвоили уже посмертно.