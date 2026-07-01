Тревожный сигнал на пульт МЧС поступил, когда внутри уже полыхала отделка и домашние вещи

Возгорание вспыхнуло вечером 30 июня в квартире на четвёртом этаже дома № 76 по улице Октябрьской. Пламя охватило 30 квадратных метров.Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных трёх человек удалось спасти с помощью специальных устройств. Ещё семерых жильцов эвакуировали из задымлённого подъезда в безопасную зону. Всего на месте работали 4 единицы техники и 15 сотрудников ведомства.По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание в ветхой электропроводке.