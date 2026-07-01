Торжества, посвящённые мужеству и верности Отчизне, прошли в областном центре 1 июля.

Этот день стал поводом выразить признательность каждому, кто с оружием в руках отстаивал национальные интересы. Теплые слова защитникам адресовал глава города Сергей Волков, подчеркнув, что их ратные дела навсегда вписаны в народную память. Он отметил, что ветераны и сегодня остаются надёжной опорой и примером несгибаемой воли для всего общества.В праздничной обстановке состоялось вручение высоких наград: собравшимся передали медали «За участие в СВО», «За ратную доблесть», а также знаки отличия за службу на Северном Кавказе и благодарственные письма от регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».Завершилась церемония возложением цветов к мемориалу павшим, которые ценой жизни сохранили мир и покой на родной земле.