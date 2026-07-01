Сборная «Экспо Гласс» из Гусь-Хрустального округа достойно представила регион на VIII всероссийском фестивале комплекса «Готов к труду и обороне».

Масштабные состязания, собравшие сотрудников компаний из 26 регионов, прошли в Ямало-Ненецком автономном округе. В абсолютном личном многоборье наши спортсмены взяли полный комплект наград: Светлана Новикова завоевала золото, а Анастасия Суконкина и Сергей Капустин стали серебряными призёрами. Кроме того, в отдельных дисциплинах копилка владимирцев пополнилась семью золотыми и семью серебряными медалями.По сумме выступлений команда замкнула десятку сильнейших, обновив свой лучший результат за последние пять лет.