Выпускники региона показали выдающийся результат на едином госэкзамене.

Максимальную оценку по физике в этом году получили 13 человек, и география отличников охватила сразу несколько городов. Как сообщили в областном правительстве, глубокие знания предмета подтвердили ребята из Владимира, Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального и Камешково. Примечательно, что в списке лучших оказались ученики не только профильных лицеев и гимназий, но и обычных общеобразовательных школ.Ведомство обнародовало имена тех, кто добился абсолютного успеха:— Владимир: Софья Чикина (школа №20), Ратмир Огрызков (школа №36), Глеб Дашин («Прогресс»), а также Артём Ивлев, Максим Карякин и Пётр Орехов (все трое — Промышленно-коммерческий лицей).— Гусь-Хрустальный: Илья Марочкин и Марина Марухина (школа №15).— Ковров: Богдан Рыжаков (Гимназия №1) и Роман Ярков (школа №9).— Муром: Виолетта Бочкарёва (школа №4) и Илья Кульков (Гимназия №6).— Камешково: Андрей Синягин (школа №1).