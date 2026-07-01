В администрации города прошло заседание Совета по делам казачества. Его провел Денис Егоров, первый заместитель главы администрации города. Он подвел итоги работы и обсудил планы на

В администрации города прошло заседание Совета по делам казачества. Его провел Денис Егоров, первый заместитель главы администрации города. Он подвел итоги работы и обсудил планы на будущее, атаманы же поделились достигнутыми результатами и поблагодарили администрацию за участие в развитии и финансовую помощь. Андрей Крюков, атаман хуторского казачьего общества «Владимир» Добровольная дружина наша участвовала в мероприятиях