Группа из 23 талантливых выпускников Владимирской области посетила знаменитый праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Поездку для ребят организовало региональное Министерство
<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2026-vladimirskie-vypuskniki-uvideli-alye-parusa-v-sankt-peterburge.html" target="_blank">Владимирские выпускники увидели «Алые паруса» в Санкт-Петербурге</a> - Группа из 23 талантливых выпускников Владимирской области посетила знаменитый праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Поездку для ребят организовало региональное Министерство
[url=https://33live.ru/novosti/01-07-2026-vladimirskie-vypuskniki-uvideli-alye-parusa-v-sankt-peterburge.html]Владимирские выпускники увидели «Алые паруса» в Санкт-Петербурге[/url] - Группа из 23 талантливых выпускников Владимирской области посетила знаменитый праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Поездку для ребят организовало региональное Министерство