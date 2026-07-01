В администрации города прошло заседание антинаркотической комиссии. С января по май в областном центре зарегистрировали 139 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещённых

В администрации города прошло заседание антинаркотической комиссии. С января по май в областном центре зарегистрировали 139 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещённых веществ. Раскрываемость превысила 60%. За хранение наркотиков составили 6 административных протоколов, ещё 63 — за употребление. Основной упор в борьбе с распространением делают не только на полицейские рейды, но и на профилактику. На