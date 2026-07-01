Новые меры поддержки прописаны в указе губернатора №103 от 29 июня 2026 года. Они в первую очередь затрагивают сферу образования. Детей резервистов отряда «БАРС-Владимир» будут зачислять в

Новые меры поддержки прописаны в указе губернатора №103 от 29 июня 2026 года. Они в первую очередь затрагивают сферу образования. Детей резервистов отряда «БАРС-Владимир» будут зачислять в школы во внеочередном порядке или переводить в учебное заведение ближе к дому. Также для них организуют горячее питание. Дошколят будут зачислять в дежурные группы круглосуточного пребывания в детских