Завтра, 2 июля, во Владимире пройдут торжественные мероприятия в честь 90-летия со дня образования службы Госавтоинспекции. Праздник начнется в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха на

Завтра, 2 июля, во Владимире пройдут торжественные мероприятия в честь 90-летия со дня образования службы Госавтоинспекции. Праздник начнется в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха на улице Мира. Сотрудники ГАИ и МЧС представят горожанам выставку патрульных автомобилей и специальной техники, которая помогает им в работе. Зрители увидят профессиональные мастер-классы по спасению людей из машин