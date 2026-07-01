В связи с проведением профилактических работ на объектах связи в июле в регионе ожидаются временные перерывы в трансляции цифрового телевидения и радио. Специалисты Владимирского
<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2026-zhitelej-vladimirskoj-oblasti-predupredili-o-planovyx-otklyucheniyax-televeshhaniya-v-iyule.html" target="_blank">Жителей Владимирской области предупредили о плановых отключениях телевещания в июле</a> - В связи с проведением профилактических работ на объектах связи в июле в регионе ожидаются временные перерывы в трансляции цифрового телевидения и радио. Специалисты Владимирского
[url=https://33live.ru/novosti/01-07-2026-zhitelej-vladimirskoj-oblasti-predupredili-o-planovyx-otklyucheniyax-televeshhaniya-v-iyule.html]Жителей Владимирской области предупредили о плановых отключениях телевещания в июле[/url] - В связи с проведением профилактических работ на объектах связи в июле в регионе ожидаются временные перерывы в трансляции цифрового телевидения и радио. Специалисты Владимирского