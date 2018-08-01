У молодого человека был обнаружен наркотик. Установлено, что изъятое злоумышленник приобрел через закладки для дальнейшего сбыта.

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали жителя Подмосковья по подозрению в покушении на сбыт запрещенного вещества.На Днепропетровской улице полицейских привлек внимание незнакомец, который увидев их, попытался убежать. Мужчина был задержан. В общении с полицейскими гражданин заметно нервничал и путался в ответах. В ходе личного досмотра у 23-летнего молодого человека оперативниками был изъят пакет с неизвестным веществом внутри. Проведенное исследование показало, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — метилэфедрон, массой около 150 граммов.Установлено, что изъятое злоумышленник приобрел через закладки для дальнейшего сбыта.По данному факту следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22