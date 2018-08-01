Поп-дива Джениифер Лопес решилась на эксперимент. Она выбрала
очень смелый наряд для похода на работу.
Поп-дива Джениифер Лопес решилась на эксперимент. Она выбрала
очень смелый наряд для похода на работу.
Красотка Джей Ло только вернулась из отпуска и уже
приступила к созданию новых хитов. Ранним утром папарацци заметили звезду на
нью-йоркской улице. Певица ждала автомобиль, чтобы отправиться по делам.
Через несколько часов снимки ожидающей Дженнифер попали в Сеть.
Поклонники обратили внимание на странный аутфит артистки. На ней была белая удлиненная
рубашка, джинсовые ботфорты Versace и крокодиловая Birkin. Примечательно, что штаны
или шорты Лопес решила не надевать.
Отметим, что благодаря своим прекрасным внешним данным,
49-летняя звезда может позволить себе такие наряды. По слухам, Джей Ло дни и
ночи проводит в спортивном зале. Сама исполнительница уверяет, что секрет ее
идеального тела заключается в правильном сочетании регулярных кардио и силовых
нагрузок в комбинации с йогой и медитацией.
Добавим, что недавно Дженнифер взбудоражила пользователей Сети
фотографией с пляжной вечеринки в честь дня рождения. В кадре звезда позирует в компании друзей и родственников. Лопес облачена в крошечное черное бикини.
Физическая форма и фигура Дженнифер привела в восторг поклонников и
подписчиков. Они отметили, что так выглядеть в 49 лет – большой труд. "Всем
бы так выглядеть", – написал подписчик. "Я думаю, ты отмечаешь
18-летие", – пошутил другой. "Как можно держать в 49 лет такой
идеальный пресс и иметь такую красивую кожу?!" – спросила поклонница.