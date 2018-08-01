Поп-дива Джениифер Лопес решилась на эксперимент. Она выбрала очень смелый наряд для похода на работу.

Поп-дива Джениифер Лопес решилась на эксперимент. Она выбралаочень смелый наряд для похода на работу.Красотка Джей Ло только вернулась из отпуска и ужеприступила к созданию новых хитов. Ранним утром папарацци заметили звезду нанью-йоркской улице. Певица ждала автомобиль, чтобы отправиться по делам.Через несколько часов снимки ожидающей Дженнифер попали в Сеть.Поклонники обратили внимание на странный аутфит артистки. На ней была белая удлиненнаярубашка, джинсовые ботфорты Versace и крокодиловая Birkin. Примечательно, что штаныили шорты Лопес решила не надевать.Отметим, что благодаря своим прекрасным внешним данным,49-летняя звезда может позволить себе такие наряды. По слухам, Джей Ло дни иночи проводит в спортивном зале. Сама исполнительница уверяет, что секрет ееидеального тела заключается в правильном сочетании регулярных кардио и силовыхнагрузок в комбинации с йогой и медитацией.Добавим, что недавно Дженнифер взбудоражила пользователей Сетифотографией с пляжной вечеринки в честь дня рождения. В кадре звезда позирует в компании друзей и родственников. Лопес облачена в крошечное черное бикини.Физическая форма и фигура Дженнифер привела в восторг поклонников иподписчиков. Они отметили, что так выглядеть в 49 лет – большой труд. "Всембы так выглядеть", – написал подписчик. "Я думаю, ты отмечаешь18-летие", – пошутил другой. "Как можно держать в 49 лет такойидеальный пресс и иметь такую красивую кожу?!" – спросила поклонница.