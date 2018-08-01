Обнаружили чуму свиней. Как сообщает региональное Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в области зафиксировали первый за лето случай заражения животного. Накануне ветэкспертиза подтвердила заболевание у домашней свиньи из личного подсобного хозяйства Ковровского района.

Обнаружили чуму свиней. Как сообщает региональное Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в области зафиксировали первый за лето случай заражения животного. Накануне ветэкспертиза подтвердила заболевание у домашней свиньи из личного подсобного хозяйства Ковровского района. Теперь всё поголовье хозяйства придётся ликвидировать, в нём введён карантин.