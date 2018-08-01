Тверской суд продлил на три месяца срок ареста совладельцу группы Сумма Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества.

Тверской суд продлил на три месяца срок ареста совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества.Как передает ТАСС, судья Ольга Затомская тем самым удовлетворила ходатайство следствия о том, что дело представляет особую сложность, а причастность обвиняемых подтверждается показаниями свидетелей и наличием у одного из братьев частного самолета и заграничного паспорта.Она вынесла вердикт о том, что бизнесмены останутся в стенах следственного изолятора до 5 ноября 2018 года. Также она продлила срок ареста еще одному фигуранту дела — бывшему руководителю компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову.Адвокаты обвиняемых просили назначить своим клиентам более мягкие меры пресечения, например, домашний арест. В свою очередь, подсудимые заявили о своей непричастности к предъявленным обвинениям преступлениям.Братья Магомедовы и Максидов были арестованы в конце марта по обвинению в растрате денег и создании преступной группировки.