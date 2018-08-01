Британская партия тори гордится свой молодой сотрудницей. Ребекка Тотт поступила на госслужбу в 16 лет, а в 20 – уже помощница министра. И подрабатывает элитной проституткой.

Британская партия тори гордится свой молодой сотрудницей.Ребекка Тотт поступила на госслужбу в 16 лет, а в 20 – уже помощница министра.И подрабатывает элитной проституткой.Историей феноменального успеха девушки тори хвастались всоцсетях. Однако платили молодому дарованию, видимо, мало – так что Ребеккарешила подзаработать на карманные расходы.Тайное хобби помощницы 44-летнего министра строительства ДоминикаРаэба стало явным, когда на след напали репортеры. Девушка предлагаласексуальные услуги на эскорт-сайте, и один из журналистов решил имивоспользоваться, представившись богатым клиентом.В первую встречу в пятизвездочном отеле репортеру, видимо,не удалось завершить интервью. Так что пришлось назначать вторую. Закаждое свидание Ребекка брала 750 фунтов стерлингов. При этом о своей основнойработе секретарша говорила открыто – она утверждала, что ей известен каждый шагее шефа-министра. Парочка даже смеялась над идеей заняться сексом прямо настоле Доминика Раэба.Ограничений в своем увлекательном хобби Тотт не признавала.На вопрос журналиста, какие услуги входят в оговоренную плату, девушка ответила– все, что пожелает клиент.Служба безопасности Великобритании MI5 заинтересовалась подработкой Ребекки.Идет расследование. Спецслужбы выясняют, какую угрозы увлечение мисс Тотт моглопредставлять для национальной безопасности королевства, пишет The Sun.