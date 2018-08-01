Британская партия тори гордится свой молодой сотрудницей.
Ребекка Тотт поступила на госслужбу в 16 лет, а в 20 – уже помощница министра.
И подрабатывает элитной проституткой.
Британская партия тори гордится свой молодой сотрудницей.
Ребекка Тотт поступила на госслужбу в 16 лет, а в 20 – уже помощница министра.
И подрабатывает элитной проституткой.
Историей феноменального успеха девушки тори хвастались в
соцсетях. Однако платили молодому дарованию, видимо, мало – так что Ребекка
решила подзаработать на карманные расходы.
Тайное хобби помощницы 44-летнего министра строительства Доминика
Раэба стало явным, когда на след напали репортеры. Девушка предлагала
сексуальные услуги на эскорт-сайте, и один из журналистов решил ими
воспользоваться, представившись богатым клиентом.
В первую встречу в пятизвездочном отеле репортеру, видимо,
не удалось завершить интервью. Так что пришлось назначать вторую. За
каждое свидание Ребекка брала 750 фунтов стерлингов. При этом о своей основной
работе секретарша говорила открыто – она утверждала, что ей известен каждый шаг
ее шефа-министра. Парочка даже смеялась над идеей заняться сексом прямо на
столе Доминика Раэба.
Ограничений в своем увлекательном хобби Тотт не признавала.
На вопрос журналиста, какие услуги входят в оговоренную плату, девушка ответила
– все, что пожелает клиент.
Служба безопасности Великобритании MI5 заинтересовалась подработкой Ребекки.
Идет расследование. Спецслужбы выясняют, какую угрозы увлечение мисс Тотт могло
представлять для национальной безопасности королевства, пишет The Sun.