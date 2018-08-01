Обвиняют в халатности. Региональные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении фельдшера кольчугинской районной больницы. Правоохранители утверждают, что по её вине умер 64-летний пенсионер. Этот случай произошёл 17 декабря прошлого года. Одинокий, тихий, спокойный, замкнутый и не пьющий, как подчёркивают следователи, кольчугинский пенсионер, порезал себе грудь.

Обвиняют в халатности. Региональные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении фельдшера кольчугинской районной больницы. Правоохранители утверждают, что по её вине умер 64-летний пенсионер. Этот случай произошёл 17 декабря прошлого года. Одинокий, тихий, спокойный, замкнутый и не пьющий, как подчёркивают следователи, кольчугинский пенсионер, порезал себе грудь. Мужчина причинял себе телесные повреждения и раньше, из-за психологических стрессов возникавших у него по причине одиночества. Однако затем, осознавал свои поступки, вызывал медиков, и трагедии удавалось избегать. Так случилось и в этот раз. За одним лишь исключением. После того как окровавленный пенсионер позвонил в скорую, диспетчер сообщила, что врачи не приедут.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Я сама прослушала аудиозапись, мужчина говорит спокойным, полутихим словом, обращается, всё вежливо, просящим таким тоном. Трудно было не ощутить, что требуется помощь. И вот эта последняя фраза, которая прозвучала: А вы завтра обратитесь к участковому врачу!. - Мужчина таким же тихим и спокойным голосом отвечает: Да не доживу я до завтра.Спустя 2,5 часа после этого звонка в скорую, пенсионер смог выбраться на лестничную клетку и достучаться до соседей. Они вызвали медиков, и на этот раз бригаду по адресу всё-таки прислали. Пенсионера госпитализировали в больницу, но было уже поздно. В этот же день мужчина скончался от острой кровопотери. Фельдшер, она же диспетчер, которая не зарегистрировала вызов, и не направила к умирающему человеку людей в белых халатах, свою вину признала.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "При нормальном ходе событий и при своевременном прибытии скорой медпомощи по первому вызову, вопрос о жизни пенсионера не стоял бы, его можно было спасти. Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека, это преступление инкриминируется фельдшеру кольчугинской ЦРБ, предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы".Отметим, что это не первый подобный случай в истории кольчугинской скорой. Ранее в СМИ сообщалось, что в декабре 16-ого года они также не откликнулись на вызов и оставили умирать жительницу Кольчугино в подъезде дома. По результатам проверки следователь направил в департамент здравоохранения представление с требованием разобраться главному врачу региона Александру Кирюхину с вопросом не выезда кольчугинских медиков на вызовы жителей.