× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/01-08-2018-dengi-shkolam-i-predpriyatiyam.html" target="_blank">Деньги - школам и предприятиям</a> - Деньги школам и предприятиям. Члены регионального парламента посетили главные инвестиционные площадки Гусь-Хрустального района. В области прошел выездной день Законодательного Собрания. Депутаты побывали на социальных объектах, посмотрели значимые для района производства и пообщались с местным активом. Подробности далее.