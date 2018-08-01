Деньги школам и предприятиям. Члены регионального парламента посетили главные инвестиционные площадки Гусь-Хрустального района. В области прошел выездной день Законодательного Собрания. Депутаты побывали на социальных объектах, посмотрели значимые для района производства и пообщались с местным активом. Подробности далее.
Деньги школам и предприятиям. Члены регионального парламента посетили главные инвестиционные площадки Гусь-Хрустального района. В области прошел выездной день Законодательного Собрания. Депутаты побывали на социальных объектах, посмотрели значимые для района производства и пообщались с местным активом. Подробности далее.