В Сети появились кадры аварии с форвардом
сборной России и Краснодара. Инцидент произошел около 1:40 1 августа.
В Сети появились кадры аварии с форвардом
сборной России и "Краснодара". Инцидент произошел около 1:40 1 августа.
Момент аварии ДТП
зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. В ролике видно, как автомобиль,
похожий на авто Федора Смолова, на большой скорости внезапно
оказывается на улице, передает . В какой-то момент машина
попытается совершить обгон и выезжает на "встречку", по которой едет
микроавтобус. Водитель попытался притормозить, но иномарка врезалась
в дорожное ограждение.