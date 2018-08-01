В Сети появились кадры аварии с форвардом сборной России и Краснодара. Инцидент произошел около 1:40 1 августа.

В Сети появились кадры аварии с форвардомсборной России и "Краснодара". Инцидент произошел около 1:40 1 августа.Момент аварии ДТПзафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. В ролике видно, как автомобиль,похожий на авто Федора Смолова, на большой скорости внезапнооказывается на улице, передает . В какой-то момент машинапопытается совершить обгон и выезжает на "встречку", по которой едетмикроавтобус. Водитель попытался притормозить, но иномарка врезаласьв дорожное ограждение.