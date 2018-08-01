Знаменитость редко радует журналистов приглашениями в гости. Но звезда сделала исключение и продемонстрировала свой дом.

Знаменитость редко радует журналистовприглашениями в гости. Но звезда сделалаисключение и продемонстрировала свой дом.Жилище голливудскойактрисы находится в популярном у селебрити местечке Бель-Эйр в Калифорнии. Стоитгнездышко Энистон 15 миллионов долларов.Проект дома былразработан архитектором Арчибальдом Куинси Джонсом, а Дженнифер вместе с командойдизайнеров дополнила его. На его территории расположены библиотека, тренажерныйзал, собственный виноградник, винный погреб и даже курятник, сообщает Architecturaldigest.В жилище царит модернистскийдух первоначальной планировки, при этом сглажены острые линии. А дополнено пространствотактильными натуральными элементами декора и предметами мебели. Крометого, в доме нашлось место и для расписанных вручную обоев, и для культовоймебели в стиле модерн, шелковых ковров и полотенабстрактных экспрессионистов.Пословам Энистон, если бы онане была актрисой, то стала бы дизайнером. Она призналась, что ей нравитсятворческий процесс, особенно, в выборе отделки и тканей.Напомним, весной этого года в зарубежных СМИмуссировался слух о воссоединении Дженнифер с бывшим супругом Брэдом Питтом. Поговаривали,что их отношения вышли на новый уровень.