Знаменитость редко радует журналистов
приглашениями в гости. Но звезда сделала
исключение и продемонстрировала свой дом.
Знаменитость редко радует журналистов
приглашениями в гости. Но звезда сделала
исключение и продемонстрировала свой дом.
Жилище голливудской
актрисы находится в популярном у селебрити местечке Бель-Эйр в Калифорнии. Стоит
гнездышко Энистон 15 миллионов долларов.
Проект дома был
разработан архитектором Арчибальдом Куинси Джонсом, а Дженнифер вместе с командой
дизайнеров дополнила его. На его территории расположены библиотека, тренажерный
зал, собственный виноградник, винный погреб и даже курятник, сообщает Architecturaldigest.
В жилище царит модернистский
дух первоначальной планировки, при этом сглажены острые линии. А дополнено пространство
тактильными натуральными элементами декора и предметами мебели. Кроме
того, в доме нашлось место и для расписанных вручную обоев, и для культовой
мебели в стиле модерн, шелковых ковров и полотен
абстрактных экспрессионистов.
По
словам Энистон, если бы она
не была актрисой, то стала бы дизайнером. Она призналась, что ей нравится
творческий процесс, особенно, в выборе отделки и тканей.
Напомним, весной этого года в зарубежных СМИ
муссировался слух о воссоединении Дженнифер с бывшим супругом Брэдом Питтом. Поговаривали,
что их отношения вышли на новый уровень.