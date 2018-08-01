В Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна 1 августа собралась труппа, чтобы обсудить планы на новый сезон. Пришел на важное мероприятие и сам художественный руководитель.

В Московскомдраматическом театре под руководством Армена Джигарханяна 1 августа собраласьтруппа, чтобы обсудить планы на новый сезон. Пришел на важное мероприятие и самхудожественный руководитель.Все ждали Джигарханяна, даже зная о его неважномсамочувствии. 82-летний АрменБорисович появился в зале, когда все уже были в сборе.Актеры встретилируководителя аплодисментами. Худрук шел медленно, еле-еле, опираясь на рукусопровождавшего его помощника. Соответствующая видеозапись размещена на страницетеатра в Instagram. "АрменБорисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов. Новый 23сезон будет богат на премьеры, особенно Армен Борисович выделяет премьеру"Мольер", по пьесе Михаила Булгакова "Кабала Святош", -гласит подпись к ролику в соцсети.Напомним, что не так давно актерпроходил курс реабилитационного лечения в санатории. Здоровье знаменитостистало ухудшаться в связи со скандальным расставанием с молодой женой –пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Эта семейная драма извела артиста как морально, так и физически.Супруга Джигарханяна обвиняется по статье "Незаконноесобирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих еголичную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведенийв СМИ". По этой статье предусмотрено следующее наказание: штраф до 200 тысячрублей, а также до двух лет лишения свободы.