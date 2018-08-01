В Московском
драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна 1 августа собралась
труппа, чтобы обсудить планы на новый сезон. Пришел на важное мероприятие и сам
художественный руководитель.
В Московском
драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна 1 августа собралась
труппа, чтобы обсудить планы на новый сезон. Пришел на важное мероприятие и сам
художественный руководитель.
Все ждали Джигарханяна, даже зная о его неважном
самочувствии. 82-летний Армен
Борисович появился в зале, когда все уже были в сборе.
Актеры встретили
руководителя аплодисментами. Худрук шел медленно, еле-еле, опираясь на руку
сопровождавшего его помощника. Соответствующая видеозапись размещена на странице
театра в Instagram. "Армен
Борисович Джигарханян пожелал всем удачи и творческих успехов. Новый 23
сезон будет богат на премьеры, особенно Армен Борисович выделяет премьеру
"Мольер", по пьесе Михаила Булгакова "Кабала Святош", -
гласит подпись к ролику в соцсети.
Напомним, что не так давно актер
проходил курс реабилитационного лечения в санатории. Здоровье знаменитости
стало ухудшаться в связи со скандальным расставанием с молодой женой –
пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Эта семейная драма извела артиста как морально, так и физически.
Супруга Джигарханяна обвиняется по статье "Незаконное
собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его
личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений
в СМИ". По этой статье предусмотрено следующее наказание: штраф до 200 тысяч
рублей, а также до двух лет лишения свободы.