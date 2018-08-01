Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных уже давно стал
самостоятельной звездной единицей. Яркая внешность молодого мужчины привлекает
внимание публики.
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных уже давно стал
самостоятельной звездной единицей. Яркая внешность молодого мужчины привлекает
внимание публики.
Однако, как оказалось, не все поклонники артистки знают
татуированного сына Елены в лицо. Елена опубликовала в своем Instagram
снимок, на котором запечатлена в объятиях наследника. Под постом она написала: "Он
– моя жизнь, моя любовь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)".
Фолловеры Яковлевой, которые не интересуются личной жизнью актрисы, принялись выспрашивать, кому именно звезда признается в любви. "Кто
это?"; "Сын?", – писали они в смятении.
Многие поклонники Яковливой принялись давать звезде бестактные
советы. Мол, артистке скорее нужно спасать, катящегося по наклонной плоскости
отпрыска. "Ну одно тоже скажу,не в обиду..Татушки Все портят.ну зачем он так
себя обезобразил?Так хочется его увидеть,а какой он без них???", "Да ни чем он
не занимается! Занимался бы делом, некогда было бы разрисовывться.Поэтому
столько горечи в словах Елены.Здоровый мужик,а все ищет себя.Как актриса и
человек, Елена замечательная! Хочется, чтобы у нее глаза горели счастьем,а не
тревогой", – высказывались пользовательницы.
Добавим, что в недавнем интервью Елена призналась, что уже
смирилась с татуировками сына и относится к ним философски. Однако она очень
надеется, что на то, что в недалеком будущем появится лекарство помогающее
избавиться от нательных изображений. "Ну, есть у мальчика такой изъян –
татуировки… Хотя он уже созрел, чтобы их вывести. Но выжигать тату в тысячу раз
больнее, чем наколоть. Я узнавала, сейчас разрабатывают состав, который вводят в
татуировку, и он разрушает краску. Надеюсь, этим открытием скоро можно будет
воспользоваться", – рассказывала актриса ранее журналу "Откровения
звезд".