Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных уже давно стал самостоятельной звездной единицей. Яркая внешность молодого мужчины привлекает внимание публики.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных уже давно сталсамостоятельной звездной единицей. Яркая внешность молодого мужчины привлекаетвнимание публики.Однако, как оказалось, не все поклонники артистки знаюттатуированного сына Елены в лицо. Елена опубликовала в своем Instagramснимок, на котором запечатлена в объятиях наследника. Под постом она написала: "Он– моя жизнь, моя любовь (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)".Фолловеры Яковлевой, которые не интересуются личной жизнью актрисы, принялись выспрашивать, кому именно звезда признается в любви. "Ктоэто?"; "Сын?", – писали они в смятении.Многие поклонники Яковливой принялись давать звезде бестактныесоветы. Мол, артистке скорее нужно спасать, катящегося по наклонной плоскостиотпрыска. "Ну одно тоже скажу,не в обиду..Татушки Все портят.ну зачем он таксебя обезобразил?Так хочется его увидеть,а какой он без них???", "Да ни чем онне занимается! Занимался бы делом, некогда было бы разрисовывться.Поэтомустолько горечи в словах Елены.Здоровый мужик,а все ищет себя.Как актриса ичеловек, Елена замечательная! Хочется, чтобы у нее глаза горели счастьем,а нетревогой", – высказывались пользовательницы.Добавим, что в недавнем интервью Елена призналась, что ужесмирилась с татуировками сына и относится к ним философски. Однако она оченьнадеется, что на то, что в недалеком будущем появится лекарство помогающееизбавиться от нательных изображений. "Ну, есть у мальчика такой изъян –татуировки… Хотя он уже созрел, чтобы их вывести. Но выжигать тату в тысячу разбольнее, чем наколоть. Я узнавала, сейчас разрабатывают состав, который вводят втатуировку, и он разрушает краску. Надеюсь, этим открытием скоро можно будетвоспользоваться", – рассказывала актриса ранее журналу "Откровениязвезд".