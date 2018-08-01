Голливудская звезда Дженнифер Энистон дала откровенное интервью. Звезда рассказала, как реагирует на ложь в прессе о себе.

Голливудская звезда Дженнифер Энистон дала откровенноеинтервью. Звезда рассказала, как реагирует на ложь в прессе о себе.Дженнифер отметила, что иногда теряет самообладание, когда видитто, что пишут таблоиды. Но она никогда не позволяла себе показывать эти чувства напублике."Чаще всего я расслабленно сижу и смеюсь над нелепымизаголовками – они становятся все более и более абсурдными", – с иронией отмечаетзвезда. Энистон предполагает, что желтые СМИ придумывают небылицы о ней исходяиз потребностей общества. "Я же в это время фокусируюсь на работе, друзьях,животных, и на том, как мы можем сделать мир лучше", – рассказала артистка.Дженнифер опровергла слухи о том, что ее сердце якобыразбито после расставания с Джастином Теру. "Существуют такие ложные представленияобо мне, как "Джен не может удержать ни одного мужчину" или"Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка икарьеристка". Также думают, что мое сердце разбито. Во-первых, мое сердцене разбито. Во-вторых, все это опрометчивые предположения", – заявила звезда.Также актриса прокомментировала ситуацию с отсутствиемнаследников. "Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто и недумает о том, какая эта тема может быть деликатной для меня и моего партнера.Они не знают, через что я прошла с медицинской или эмоциональной точкизрения..." – расставила все точки над i Энистон.По словам Дженнифер, на женщин оказывается сильнейшеедавление – они обязательно должны выносить и родить ребенка. А если покаким-то причинам этого не происходят, их считают "бракованным товаром". "Возможно,моя цель на этой планете ­– не размножаться. Может, я должна сделать какие-тодругие вещи?" – цитирует Дженнифер Энистон InStyle.Напомним, встречаться Дженнифер Энистон и Джастин Теру начали в мае 2011 года. В 2015 году влюбленные поженились. О разводе они сообщили в феврале этого года. Актеры уверяли, что, несмотря на расставание, остались хорошими друзьями.