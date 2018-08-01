Петр Порошенко решил восстановить разрушенный им же самим Донбасс за счет
России. Президент Украины собрался предъявить Москве очередной иск.
Петр Порошенко решил восстановить разрушенный им же самим Донбасс за счет
России. Президент Украины собрался предъявить Москве очередной иск.
В украинской политике много странностей. Очередная идея главы государства стала
частью цепочки безумных действий и заявлений руководителей страны.
Порошенко написал на своей странице в соцсети, что Киев
больше не должен ждать ни минуты и должен сформулировать консолидированные
претензии к России.
"Обратился к Кабинету министров Украины
с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного
координационного органа", – проинформировал подписчиков Порошенко и добавил,
что появление такого органа предусматривается принятым в январе 2018 года законом
о реинтеграции Донбасса.
До этого Киев уже обращался в международные судебные
инстанции с исками против России. В своих жалобах Украина требует
возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму. Теперь настала
очередь Донбасса, приказы о бомбардировках и артобстрелах которого отдавал
лично верховный главнокомандующий Украины.
Очевидно, что Киев может и дальше подавать иски в
отношении России, но никакого результата
не будет. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnikп глава Центра
системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
"Это заявление чисто для внутреннего
потребления. У Порошенко начинается предвыборная кампания, ему надо как-то
шевелиться, суетиться. Вот он и делает подобного рода заявления. Киев
и дальше может подавать иски – хоть в "Спортлото", хоть куда
угодно", – сказал эксперт.
Напомним, что Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве
во внутренние дела страны. Украинские политики чуть ли не каждый день
говорят о захвате Россией Крыма и оккупации Донбасса. Россия это отрицает
и называет подобные обвинения неприемлемыми.
В начале этого года Верховная рада приняла закон
о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену антитеррористической
операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные
силы в регионе в мирное время. Это позволит узаконить применение
армии в Донбассе без объявления
войны.