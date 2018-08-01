Петр Порошенко решил восстановить разрушенный им же самим Донбасс за счет России. Президент Украины собрался предъявить Москве очередной иск.

Петр Порошенко решил восстановить разрушенный им же самим Донбасс за счетРоссии. Президент Украины собрался предъявить Москве очередной иск.В украинской политике много странностей. Очередная идея главы государства сталачастью цепочки безумных действий и заявлений руководителей страны.Порошенко написал на своей странице в соцсети, что Киевбольше не должен ждать ни минуты и должен сформулировать консолидированныепретензии к России."Обратился к Кабинету министров Украиныс просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственногокоординационного органа", – проинформировал подписчиков Порошенко и добавил,что появление такого органа предусматривается принятым в январе 2018 года закономо реинтеграции Донбасса.До этого Киев уже обращался в международные судебныеинстанции с исками против России. В своих жалобах Украина требуетвозместить ущерб за потерянное имущество в Крыму. Теперь насталаочередь Донбасса, приказы о бомбардировках и артобстрелах которого отдаваллично верховный главнокомандующий Украины.Очевидно, что Киев может и дальше подавать иски вотношении России, но никакого результатане будет. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnikп глава Центрасистемного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко."Это заявление чисто для внутреннегопотребления. У Порошенко начинается предвыборная кампания, ему надо как-тошевелиться, суетиться. Вот он и делает подобного рода заявления. Киеви дальше может подавать иски – хоть в "Спортлото", хоть кудаугодно", – сказал эксперт.Напомним, что Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательствево внутренние дела страны. Украинские политики чуть ли не каждый деньговорят о захвате Россией Крыма и оккупации Донбасса. Россия это отрицаети называет подобные обвинения неприемлемыми.В начале этого года Верховная рада приняла законо реинтеграции Донбасса, который предполагает смену антитеррористическойоперации на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженныесилы в регионе в мирное время. Это позволит узаконить применениеармии в Донбассе без объявлениявойны.