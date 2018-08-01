BMW
стоимостью 9 миллионов рублей, принадлежащий Федору Смолову, разбился в
Краснодаре. По предварительным данным, футболист не пострадал.
BMW
стоимостью 9 миллионов рублей, принадлежащий Федору Смолову, разбился в
Краснодаре. По предварительным данным, футболист не пострадал.
Федор Смолов не справился с управлением. Форвард сборной
России и "Краснодара" в ночь на 1 августа проезжал по улице
Ставропольской в районе Вишняковского рынка. Автомобиль врезался в
металлическое ограждение.
Очевидцы считают, что Смолов, вероятно, не справился с
управлением. Один из них прислал Life.ru
видео, где рассказывает, что футболист мог во время маневра не вывернуть руль
обратно, в результате чего и протаранил забор.
Федор в ДТП не пострадал, однако автомобиль серьезно
поврежден. Это BMW M5 лимитированной версии First Edition. Как утверждают СМИ
на Кубани, в регионе это единственный такой автомобиль. У
"заряженного" седана уникальный цвет кузова и мощная комплектация. Всего
их в России два десятка, а в мире – только 400 экземпляров. Стоит такая машина
9 миллионов рублей.
Напомним, в этом сезоне Смолов стал капитаном краснодарского
клуба взамен ушедшего из команды защитника Андреаса Гранквиста. В первом же
туре форвард отличился голом в ворота казанского "Рубина" – что,
правда, не спасло его команду от поражения (2:1).
А 28 июля футболист вместе со своими партнерами по сборной
России был удостоен звания Заслуженного мастера спорта. На ЧМ-2018 российской
команде удалось дойти до четвертьфинальной стадии турнира – впервые за историю.