BMW стоимостью 9 миллионов рублей, принадлежащий Федору Смолову, разбился в Краснодаре. По предварительным данным, футболист не пострадал.

BMWстоимостью 9 миллионов рублей, принадлежащий Федору Смолову, разбился вКраснодаре. По предварительным данным, футболист не пострадал.Федор Смолов не справился с управлением. Форвард сборнойРоссии и "Краснодара" в ночь на 1 августа проезжал по улицеСтавропольской в районе Вишняковского рынка. Автомобиль врезался вметаллическое ограждение.Очевидцы считают, что Смолов, вероятно, не справился суправлением. Один из них прислал Life.ruвидео, где рассказывает, что футболист мог во время маневра не вывернуть рульобратно, в результате чего и протаранил забор.Федор в ДТП не пострадал, однако автомобиль серьезноповрежден. Это BMW M5 лимитированной версии First Edition. Как утверждают СМИна Кубани, в регионе это единственный такой автомобиль. У"заряженного" седана уникальный цвет кузова и мощная комплектация. Всегоих в России два десятка, а в мире – только 400 экземпляров. Стоит такая машина9 миллионов рублей.Напомним, в этом сезоне Смолов стал капитаном краснодарскогоклуба взамен ушедшего из команды защитника Андреаса Гранквиста. В первом жетуре форвард отличился голом в ворота казанского "Рубина" – что,правда, не спасло его команду от поражения (2:1).А 28 июля футболист вместе со своими партнерами по сборнойРоссии был удостоен звания Заслуженного мастера спорта. На ЧМ-2018 российскойкоманде удалось дойти до четвертьфинальной стадии турнира – впервые за историю.